«Т Плюс» поддержала федеральный образовательный проект «Профессионалитет»

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В Строительно-энергетическом колледже им. П.Мачнева открыл свои двери образовательно-производственный кластер, реализованный в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Благодаря ему в этом учебном году 75 студентов-электриков будут обучаться под патронажем Самарского филиала «Т Плюс».

Федеральный проект «Профессионалитет» стартовал в 58 регионах страны. Его ключевой задачей является интеграция колледжей и организаций реального сектора экономики для повышения интенсивности и эффективности профессиональной подготовки студентов.

«Большая энергетика сегодня заинтересована в молодых кадрах, выпускниках профильных учебных заведений, которые потребуют минимального времени для адаптации на производстве. Проект «Профессионалитет» дает нам возможность начать работу с будущим специалистом уже на стадии обучения, формируя программу под запросы работодателя и обеспечивая прохождение практики на действующих предприятиях, а, по сути, месте будущего трудоустройства», - отметил заместитель главного инженера Самарского филиала «Т Плюс» по генерации Александр Кузнецов.

В рамках «Профессионалитета» в СЭК им. П.Мачнева создано восемь лабораторий и образовательных зон по различным видам работ – от строительных до электротехнических. В перспективе планируется открытие специализированной теплоэнергетической лаборатории «Т Плюс».