«Т Плюс» обследует теплотрассу на улице Литвинова с помощью робота-диагноста

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Специалисты «Предприятия тепловых сетей» (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») проверяют техническое состояние подземного трубопровода, проходящего по улице Литвинова в Самаре. Благодаря использованию роботизированного диагностического комплекса энергетики обходятся без масштабных земляных работ и ограничения автомобильного движения.

В ходе летней ремонтной кампании в этом году телеуправляемый комплекс обследовал более 3 км городских магистралей в Самарской области. В областной столице энергетики использовали робота для проверки тепломагистралей Самарской ТЭЦ и Привокзальной отопительной котельной. В частности, благодаря диагностическому комплексу удалось выявить дефект на теплосети по ул. Мичурина в районе ее пересечения с ул. Панова, где с 27 июля по 1 августа специалисты «Т Плюс» заменили трубопровод. До конца лета роботу предстоит «прозондировать» еще один участок общей протяженностью около 1 км по ул. Максима Горького.

«Под улицей Литвинова робот обследует порядка 1150 метров трубопровода. Опираясь на результаты проверки, мы сформируем планы по ремонту теплосети. В целом в этом году диагностический комплекс осмотрит 5 трасс, большая часть из которых проходит под автомобильными дорогами», - рассказал начальник лаборатории металлов и сварки филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Юрьев.

Напомним, что в Самарской области с 2021 года энергетики «Т Плюс» обследуют трубы методом переменного намагничивания. Для этого робот-диагност погружается внутрь выведенной из работы теплосети: сначала он визуально осматривает коммуникации, а после с помощью метода магнитографии определяет толщину стенок трубы. Востребованность такого вида диагностики с каждым годом растет. Так, самарский робот-диагност этим летом обследовал теплотрассы в Пензе и Ульяновске.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»