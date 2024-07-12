Т Плюс обследует теплосети Новокуйбышевска с помощью робота-диагноста

Я нашел ошибку
Главные новости:
Энергетики подробно рассказали про доступные онлайн-сервисы и экологические инициативы компании.
ЭнергосбыТ Плюс провёл день клиента для жителей Куйбышевского района Самары
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Соблюдайте запрет н.а посещение лесов.
С 13 по 19 июля в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Будьте внимательны и осторожны!
Завтра в Самарской области ожидается сильный ветер
Пожилым людям стоит регулярно употреблять кисломолочные продукты и, возможно, принимать пробиотики.
Самарский врач-гериатр рассказала, как укрепить иммунитет у пожилых людей
Также кабинеты МРТ в медучреждениях будут работать не в 2 смены, как сейчас, а в 3.
По инициативе Вячеслава Федорищева количество квот на процедуру МРТ будет увеличено на 12500
Новый автотранспорт помогает оперативно оказывать неотложную помощь жителям Автозаводского района Тольятти – более 60 000 прикрепленного населения.
4 новых машины в этом году поступили в Тольяттинскую городскую поликлинику №1
Сотрудники отдела безопасности пресекли доставку запрещенных пищевых продуктов, которые были спрятаны ухищренным способом в передаче для осужденного.
УФСИН СО: в лечебно-исправительное учреждение N4 не попали дрожжи
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.99
0.13
EUR 95.68
0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в парке состоится укулеле-пикник
В Музее-галерее «Заварка» состоится открытие выставки «Было/Не было»
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о самарском витражном искусстве
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Т Плюс обследует теплосети Новокуйбышевска с помощью робота-диагноста

12 июля 2024 09:29
181
Т Плюс обследует теплосети Новокуйбышевска с помощью робота-диагноста

Специалисты Новокуйбышевских тепловых сетей Самарского филиала ПАО «Т Плюс» приступили к проверке технического состояния подземного трубопровода, проходящего под улицей Суворова. В ближайшее время энергетики обследуют инженерные коммуникации на пересечении ул. Белинского и ул. Горького, а также под ул. Островского. Этим летом роботизированный диагностический комплекс проверит 766 метров тепломагистрали Новокуйбышевска. Для этого не потребуется вскрывать дорожное полотно и приостанавливать автомобильное движение.

Напомним, что в Самарской области диагностическим комплексом «Т Плюс» обследует трубы с 2021 года. При погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети робот определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети.

«Внутритрубный метод диагностики коммуникаций очень эффективен. Он уже позволяет обследовать трубопроводы без вскрытия дорог и тротуаров в районах с плотной жилой застройкой, транспортных развязок. Этот вид диагностики минимизировал, а где-то и полностью исключил неудобства для горожан. Опираясь на результаты работы роботизированного комплекса, мы анализируем выявленные дефекты и принимаем решение по оперативной замене небольших участков трубы или целесообразность включения в план на будущие периоды», - рассказал технический директор – главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.

Отметим, что технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания, разработанная питерскими инженерами, не имеет аналогов в мире. Эта методика дополняет традиционные способы проверки тепловых сетей.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 17,5 тысяч жителей Самарской области с начала 2024 года перешли на электронный вид платежных документов.
11 июля 2024, 16:42
Свыше 96 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» внесли вклад в сохранение природы
Более 17,5 тысяч жителей Самарской области с начала 2024 года перешли на электронный вид платежных документов. ЖКХ
366
В результате у неплательщика, накопившего долг за тепловую энергию в размере свыше 227 тысяч рублей, был конфискован автомобиль Toyota RAV4.
09 июля 2024, 16:23
«ЭнергосбыТ Плюс» провел в Самаре рейд с судебными приставами 
В результате у неплательщика, накопившего долг за тепловую энергию в размере свыше 227 тысяч рублей, был конфискован автомобиль Toyota RAV4. ЖКХ
676
В течение ближайших нескольких дней специалисты энергокомпании будут устранять оставшиеся дефекты трубопроводов.
09 июля 2024, 15:51
«Т Плюс» досрочно восстановила горячее водоснабжение в часть домов Куйбышевского района Самары
В течение ближайших нескольких дней специалисты энергокомпании будут устранять оставшиеся дефекты трубопроводов. ЖКХ
685

В центре внимания
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
12 июля 2024  10:34
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
255
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
11 июля 2024  10:08
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
367
Вячеслав Федорищев рассказал о реформе в работе с управляющими компаниями
11 июля 2024  09:48
Вячеслав Федорищев рассказал о реформе в работе с управляющими компаниями
564
Днем 10 и 11 июля местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
10 июля 2024  10:48
Днем 10 и 11 июля местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
530
Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на обращения самарцев
10 июля 2024  10:16
Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на обращения самарцев
711
Весь список