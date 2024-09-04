«Т Плюс» напомнила школьникам о правилах безопасности вблизи энергообъектов

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При поддержке ПАО «Т Плюс» вышел спецвыпуск издания «Комсомольская правда в Самаре» с расписанием уроков для школьников. Вложение тиражом 20 тысяч экземпляров оформлено в виде игры-бродилки с полезными советами по безопасности тепла.

Юным жителям региона предлагается провести героя игры по безопасному маршруту. На его пути трубопроводы, места проведения ремонтных работ и прочие опасные энергообъекты. Все это каждый ученик может встретить на своем пути в школу, и благодаря расписанию от «Т Плюс» ребенок запоминает простые правила: «Не наступай на люки», «Обходи парящие лужи», «Не бегай по теплотрассе» и другие.

«Школьники ежедневно обращаются к расписанию уроков во время подготовки к новому учебному дню. Теперь вместе с учебной информацией они смогут повторять простые, но всегда актуальные правила поведения вблизи энергетических объектов. Важно, чтобы дети с малых лет хорошо их знали, и руководствовались ими в домашнем быту и на улицах родного города», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Самаре Ольга Воробьёва.

Напомним, что за 2023-2024 годы специалисты Самарского филиала «Т Плюс» провели 18 уроков безопасности тепла в школах и детских лагерях для более чем 600 юных жителей региона.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»