Свыше 5,5 тысячи жителей Тольятти перешли на прямые расчеты с «ЭнергосбыТ Плюс»

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С сентября 2022 года более 5,5 тысячи жителей Тольятти перешли на прямые договоры с АО «ЭнергосбыТ Плюс». Речь идет про 28 многоквартирных жилых домов Автозаводского района, которые прежде находились в управлении УК ЖКХ. Переход осуществлен в целях повышения прозрачности коммунальных платежей населения.

Для удобства горожан все процедуры, связанные с переходом на прямые расчеты с энергокомпанией, можно будет провести дистанционно, не посещая офис обслуживания. Так, договор с поставщиком тепла заключается автоматически, а для перерегистрации индивидуальных приборов учета (ИПУ) достаточно отправить сканы паспорта счетчика, акта его опломбировки и последнего акта поверки на электронную почту Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Обратной связи» https://samara.esplus.ru/feedback/ .

«В ближайшее время новые клиенты энергокомпании смогут использовать дистанционные сервисы, с помощью которых можно в круглосуточном режиме решить практически любой вопрос с поставщиком тепла», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Общая информация для жителей домов Автозаводского района размещена на листовках, которые получили горожане. Также задать вопрос или получить уточнение можно по бесплатному многоканальному телефону «Горячей линии» (ежедневно с 7:00 до 19:00) – 8 (8482) 24-92-44 (для соединения необходимо произнести «Оператор»). Единый номер передачи показаний ИПУ – 8 (800) 700-80-77 (круглосуточно).