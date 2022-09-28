Я нашел ошибку
Главные новости:
За сутки в Самарской области заболел еще 2001 человек
За сутки в Самарской области заболел еще 2001 человек
Количество уехавших из России IT-специалистов может сильно вырасти
Количество уехавших из России IT-специалистов может сильно вырасти
Самарскую полицию возглавил Игорь Иванов
Самарскую полицию возглавил Игорь Иванов
Депутаты Государственной Думы проведут внеплановое заседание нижней палаты парламента 3 октября
Депутаты Государственной Думы проведут внеплановое заседание нижней палаты парламента 3 октября
Более половины российской нефти, предназначенной для поставок за рубеж, оказалось под санкциями или под их угрозой
Более половины российской нефти, предназначенной для поставок за рубеж, оказалось под санкциями или под их угрозой
В Самаре ночью 42 человека тушили крупный пожар
В Самаре ночью 42 человека тушили крупный пожар
Самарские единороссы проконтролировали чистоту берега реки Самарка
Самарские единороссы проконтролировали чистоту берега реки Самарка
Библиотека нового поколения открылась в Тольятти
Библиотека нового поколения открылась в Тольятти
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.18
0.18
EUR 56
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Свыше 5,5 тысячи жителей Тольятти перешли на прямые расчеты с «ЭнергосбыТ Плюс»

28 сентября 2022 09:49
178
Свыше 5,5 тысячи жителей Тольятти перешли на прямые расчеты с «ЭнергосбыТ Плюс»

С сентября 2022 года более 5,5 тысячи жителей Тольятти перешли на прямые договоры с АО «ЭнергосбыТ Плюс». Речь идет про 28 многоквартирных жилых домов Автозаводского района, которые прежде находились в управлении УК ЖКХ. Переход осуществлен в целях повышения прозрачности коммунальных платежей населения.

Для удобства горожан все процедуры, связанные с переходом на прямые расчеты с энергокомпанией, можно будет провести дистанционно, не посещая офис обслуживания. Так, договор с поставщиком тепла заключается автоматически, а для перерегистрации индивидуальных приборов учета (ИПУ) достаточно отправить сканы паспорта счетчика, акта его опломбировки и последнего акта поверки на электронную почту Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Обратной связи» https://samara.esplus.ru/feedback/.

«В ближайшее время новые клиенты энергокомпании смогут использовать дистанционные сервисы, с помощью которых можно в круглосуточном режиме решить практически любой вопрос с поставщиком тепла», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Общая информация для жителей домов Автозаводского района размещена на листовках, которые получили горожане. Также задать вопрос или получить уточнение можно по бесплатному многоканальному телефону «Горячей линии» (ежедневно с 7:00 до 19:00) – 8 (8482) 24-92-44 (для соединения необходимо произнести «Оператор»). Единый номер передачи показаний ИПУ – 8 (800) 700-80-77 (круглосуточно).

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Передать данные приборов учета необходимо до 25 числа.
19 сентября 2022, 16:55
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания приборов учета ГВС
Передать данные приборов учета необходимо до 25 числа. ЖКХ
872
Все гости тематической площадки получили приятные подарки от «Т Плюс».
12 сентября 2022, 17:25
Более 200 детей стали гостями интерактивной площадки «Т Плюс»
Все гости тематической площадки получили приятные подарки от «Т Плюс». ЖКХ
1009
Всех гостей ждут приятные подарки от энергетиков!
09 сентября 2022, 15:26
11 сентября на Летней эстраде Струковского сада будет работать тематическая площадка «Т Плюс»
Всех гостей ждут приятные подарки от энергетиков! ЖКХ
1088

В центре внимания
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
28 сентября 2022  12:32
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
139
30 сентября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
28 сентября 2022  11:30
30 сентября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
150
В Правительстве региона обсудили вопрос строительства медицинских учреждений
28 сентября 2022  10:29
В Правительстве региона обсудили вопрос строительства медицинских учреждений
198
В Самаре официально стартовал отопительный сезон 2022-2023
28 сентября 2022  09:26
В Самаре официально стартовал отопительный сезон 2022-2023
194
В Самарской области задачи по призыву в рамках частичной мобилизации выполняются в полном объеме.
27 сентября 2022  15:01
«Горжусь земляками – защитниками Отечества», - Губернатор Дмитрий Азаров
480
Весь список