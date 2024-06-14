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Студенты Тольяттинского государственного университета посетили с экскурсией ТЭЦ ВАЗа

14 июня 2024 18:41
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Для кого-то из ребят эта электростанция уже в ближайшем будущем может стать местом трудоустройства.

Студенты кафедры «Электроснабжение и электротехника» Тольяттинского государственного университета посетили ТЭЦ ВАЗа (Самарский филиал ПАО «Т Плюс»). Для кого-то из ребят эта электростанция уже в ближайшем будущем может стать местом трудоустройства. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Открытый турникет».

Гости узнали множество интересных фактов из прошлого и настоящего крупнейшей в Европе электростанции. После этого подробную экскурсию по энергообъекту провел заместитель главного инженера ТЭЦ ВАЗа по эксплуатации Сергей Кузьмин. Ребята смогли посетить котлотурбинный цех, щиты управления и открытое распределительное устройство. Сотрудники химического цеха продемонстрировали студентам эффектные опыты с используемыми в производстве реагентами. Также ребята увидели вблизи 250-метровые дымовые трубы станции – самые высокие технологические сооружения в городе.

«Мы всегда заинтересованы в привлечении талантливых молодых ребят в энергетику. На данный момент у нас существует множество удобных и выгодных форматов взаимодействия с учебными заведениями региона, в частности, такие программы как «Первая зарплата с Т Плюс», «Школа молодого энергетика», «Энергия будущего» и другие. Все они помогут будущим энергетикам адаптироваться на первом месте работы и способствуют дальнейшему профессиональному росту», - отметил технический директор – главный инженер ТЭЦ ВАЗа Валерий Ратницын.

После посещения станции ребят ждало неформальное общение с энергетиками и памятные сувениры.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала ПАО «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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