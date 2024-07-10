Студенты СамГТУ прошли практику в подразделениях «РКС-Самара»

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Специалистом нельзя стать, не имея практического опыта. Лучше, если практика нарабатывается параллельно с обучением, с теорией. Студенты СамГТУ имеют прекрасную возможность изучать производство на крупнейшем профильном предприятии - «РКС-Самара».

На прошлой неделе завершилась практика сразу двух групп: студенты 3 курса специальности «Водоснабжение и водоотведение» обучались действиям при ЧС на базе цеха эксплуатации водопроводных сетей, а будущие биотехнологи, закончившие 2 курс, знакомились с лабораторной базой Городских очистных канализационных сооружений и учились оказывать первую медицинскую помощь.

Было круто! Когда и где ещё можно попробовать без риска для жизни спуститься в колодец или применить на деле огнетушитель, проверить себя, насколько эффективно ты делаешь искусственное дыхание. Под руководством специалистов «РКС-Самара» на базе предприятия можно сделать много.

Особый профессиональный интерес будущих биотехнологов вызвала работа лабораторий. Некоторые студенты задавали вопросы не только о проведении анализов, технологиях очистки, но и об условиях приёма на работу в РКС. Главные условия – желание и успешное обучение основам специальности.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»