Студенты СамГТУ получат именную стипендию РКС

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В этом году три студента «Кафедры водоснабжения и водоотведения» АСА СамГТУ будут получать именную стипендию РКС . Поощрительная выплата была учреждена федеральной группой компаний «Российские коммунальные системы» в 2018 году в нескольких регионах, где работают предприятия отрасли: в Самаре, Тольятти, Кирове, Тамбове, Ульяновске, Благовещенске, Березниках. Это должно вдохновить студентов лучше учиться, развивать научную и практическую деятельность по своему профилю.

Стипендия назначается через конкурс, главными условиями которого являются хорошая успеваемость и желание работать в отрасли на предприятии РКС. В этом году дополнительную выплату от ресурсной компании будут получать три студента самарского политеха.

Всего за время действия поощрительной кампании именную стипендию получили больше 20 человек, многие из которых прошли в «РКС-Самара» производственную практику и затем устроились сюда на работу.