Студенты Самарского политеха прошли практику в "РКС-Самара"

106

Студенты 2 и 3 курсов кафедры «Водоснабжение и водоотведение» строительно-технологического факультета Самарского политеха прошли производственную практику в «РКС-Самара»: будущие специалисты познакомились с работой ресурсоснабжающего предприятия.

Практиканты были задействованы во всех подразделениях компании: в линейных цехах они выполняли задания по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, планово-предупредительным работам, технической диагностике. На головных объектах узнали технологию очистки питьевой воды и стоков, технологические регламенты и контроль качества на всех этапах. Каждого студента познакомили с нюансами выбранной профессии, проинструктировали по правилам охраны труда, дали индивидуальное задание.

После окончания практики студенты написали отчёты для своих руководителей в университете. Тех, кто не сомневается в своём выборе и готов хорошо работать, после обучения ждут в «РКС-Самара» на трудоустройство.