Сто машин с бетоном понадобилось для заливки дна резервуара чистой воды в Красноглинском районе

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Масштабные работы сейчас ведутся на Волжском шоссе, где «РКС-Самара» в рамках собственной инвестиционной программы возводит насосную станцию З-Б и резервуары чистой воды. Это делается для водоснабжения пос. Управленческого в Красноглинском районе Самары, жители которого сейчас получают подземную воду, в которой повышенный уровень жёсткости.

В 2020 году ресурсоснабжающее предприятие начало реализацию проекта «Строительство двух водоводов диаметром 600 мм от НФС-2». Вода на этой станции добывается из Волги, очищается и подаётся жителям нескольких районов Самары. В 2023 году она дойдёт и до Управленческого.

По состоянию на февраль 2022 года построена насосная станция второго подъёма, закуплено и установлено новейшее насосное оборудование. Выполнен монтаж двух линий водовода д-600 протяжённостью по 750 метров от стадиона «Чайка» до строящейся насосной станции 3-го подъёма (Волжское шоссе/Сергея Лазо).

В настоящее время ведутся работы по строительству насосной станции третьего подъёма с установкой комплектной трансформаторной подстанции. Строятся резервуары чистой воды: идёт устройство монолитной плиты-днища. Масштаб строительства демонстрирует цифра: 100 машин с бетоном понадобилось для заливки дна одного из двух резервуаров чистой воды!

На реализацию всех мероприятий по строительству двух водоводов д-600 и инфраструктуры на них в инвестиционной программе «РКС-Самара» заложен 1 миллиард 165 миллионов рублей.