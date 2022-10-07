Список льготополучателей по программе социальной газификации в регионе будет расширен

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В пятницу, 7 октября 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по социальной газификации. Ход исполнения государственной программы, реализуемой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, обсудили с участием министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики, руководства газораспределительных организаций – ООО «СВГК» и ООО «Газпром газораспределение Самара». В режиме видеоконференцсвязи к работе совещания подключились главы муниципальных образований и руководство ООО «Сызраньгаз».



По информации регионального Минэнерго, в Самарской области путем инвентаризации выявлено 36 821 негазифицированных домовладений, расположенных в газифицированных населенных пунктах, из них в отношении 18 241 домовладений на сегодняшний день газораспределительными организациями уже создана техническая возможность их газификации, для оставшихся 18 580 домовладений такая возможность будет создана в течение двух ближайших лет, причем для 5 650 домовладений - уже до конца текущего года. В 2023 году техническую возможность для газификации планируют обеспечить 12 930 домовладениям.



С каждым днем число граждан, желающих участвовать в программе догазификации. растет. К настоящему времени общее количество заявок по всем газораспределительным организациям составило 14 207, в работу принято 8 688 заявок на догазификацию, из них уже заключено договоров 5 351. Более трех тысяч домовладений уже подключены к газораспределительным сетям.

Виктор Кудряшов отметил устойчивую динамику выполнения проектных и строительно-монтажных работ по прокладке внутрипоселковых газопроводов и подключению конечных потребителей.



«Из 8,5 тыс. принятых заявок порядка трех тысяч исполнены. Может быть, это пока не очень большой процент, но исполнению заявок предшествует большая работа по строительству крупных газопроводов внутри населенных пунктов. Сегодня мы можем отметить, что проектирование и строительство этих объектов находится в графике. Некоторые газораспределительные организации даже работают с опережением. Да, еще предстоит большой объем работы до конца года. Сегодня к этой работе привлекается все больше бригад. Есть уверенность, что все намеченные планы будут исполнены, и к концу следующего года мы удовлетворим потребности всех нуждающихся в подключении своих объектов», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Председатель областного Правительства также отметил, что необходимо внимательно анализировать случаи отказа граждан от газификации и выявлять причины. Это позволит преодолеть трудности и обеспечить газовым отоплением более широкий круг домовладельцев.



Глава Правительства Самарской области обратил внимание на то, что, по действующим правилам, газораспределительная организация может подключить газ только к тому объекту, который оформлен в собственность гражданина. Сегодня большое количество неоформленных объектов – существенное препятствие для завершение социальной газификации. Виктор Кудряшов призвал оказывать гражданам содействие в оформлении прав собственности. Непосредственным исполнением этой задачи занимаются муниципалитеты, а контроль возложен на министерство энергетики и ЖКХ.



«Газораспределительные организации, органы исполнительной власти муниципалитетов готовы помогать людям и оформлять объекты, более того, для муниципалитетов это – обязанности. Сегодня они активно этим занимаются», – отметил первый вице-губернатор.

Виктор Кудряшов попросил и самих граждан уделить вопросу оформления собственности внимание.

«Это позволит в кратчайшие сроки получить доступный ресурс, который существенно меняет качество жизни», – подчеркнул он.

Председатель правительства также дал поручение профильному министерству и руководителям организаций, участвующим в программе социальной газификации, повысить качество работы с заявками граждан на проведение газа, отладить механизмы обратной связи, в течение 30 регламентных дней переводить заявки в договоры, планировать сроки их исполнения, вести разъяснительную работу с жителями.



На заседании штаба обсудили возможность расширить списки льготников, получающих социальную выплату на приобретение газового оборудования, а также индексацию этой суммы. Напомним, с 2021 года льготным категориям граждан, участвующим в программе социальной газификации, предоставляется компенсирующая социальная выплата в 145 тысяч рублей. Сейчас этой мерой социальной поддержки могут воспользоваться 17 категорий граждан. Среди них, в том числе, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, инвалиды, многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет, ветераны боевых действий. Деньги можно потратить на покупку и установку внутридомового газового оборудования, на оплату услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей. Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева сообщила, что к настоящему моменту выплату получили 80 льготников, 32 из них – многодетные семьи.



«Сегодня мы задумываемся о расширении этого перечня, туда войдут также пенсионеры и граждане, которые получают доход ниже прожиточного минимума, и мы также сегодня рассматривали вопрос об индексации социальной выплаты, решения будут приняты уже в ближайшее время», – прокомментировал глава регионального кабмина.

В течение недели Виктор Кудряшов поручил Регине Воробьевой проработать вопрос о дополнении списка льготополучателей и возможности полностью или частично компенсировать им расходы на приобретение внутридомового газового оборудования.

Министру энергетики и ЖКХ Александру Мордвинову поручено рассчитать индексацию суммы социальной выплаты в связи с удорожанием газовой аппаратуры.

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