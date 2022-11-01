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Специалисты «РКС-Самара» вместе с приставами начали обход должников за воду и канализацию

1 ноября 2022 14:58
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Открыл серию визитов Советский район.

Специалисты «РКС-Самара» вместе с приставами начали обход должников за воду и канализацию.

Сотрудники «РКС-Самара» вместе со службой приставов начали обход должников за услуги водоснабжения и водоотведения. Открыл серию визитов Советский район. На днях сотрудники ресурсоснабжающей организации и ФССП посетили неплательщиков на ул. Г.Ратнера. Нерадивые абоненты дома номер 3 накопили долг за воду и канализацию больше 250 тысяч рублей. Однако не торопились оплачивать квитанции даже по решению суда.

Визит специалистов ресурсоснабжающей компании и приставов помог неплательщикам почувствовать серьёзность ситуации: люди поняли, что за неоплаченные квитанции можно лишиться своего имущества. Так, жительницу одной из квартир мало волновал долг в 54 тысячи рублей, но вот арест приставами телевизора произвёл на неё впечатление. Девушка  обещала в ближайшее время оплатить уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения, ведь только после этого телевизор вернётся домой. Ещё два должника, испугавшись описи имущества, дали обязательства погасить долги в ближайшие пять дней.  

Совместные выходы с приставами специалисты «РКС-Самара» проведут во всех районах города. Долги нельзя копить вечно, их всё равно придётся отдавать. Сотрудники ресурсоснабжающей компании советуют не доводить дело до суда. Вовремя и в полном объёме оплаченные квитанции - это самый удобный и лёгкий способ не иметь проблем с законом.

 

Фото:   «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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