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Специалисты «РКС-Самара» начали образовательный проект для детей

24 января 2024 16:02
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Инженеры ресурсного предприятия пошли в школу.

Просто давать городу чистую воду и отводить её - этого мало, решили сотрудники «РКС-Самара». Нужно показать, как это происходит, откуда вода берётся, как готовится и попадает в кран и куда уходит потом. Так, пару лет назад появился проект «Хочу всё знать», где в нескольких уроках рассказали о водоснабжении и водоотведении миллионного города.

А теперь в дополнение к этому в цехе в эксплуатации водопроводных сетей №1 (ЦЭВС-1) проводят образовательные встречи в школах. Старт проекту дал начальник цеха Дмитрий Осипов, он посетил школу №51 и рассказал ребятам о профессиях слесаря, электрогазосварщика, инженера водоснабжения и водоотведения. Это было кстати для формирующихся выпускников, которые как раз начали присматривать направления для будущей специальности.

На днях в школу отправился и техник базы подготовки производства Денис Краснов. Встретился с пятиклассниками, рассказал о работе предприятия, даже захватил с собой несколько рабочих атрибутов: показал принцип работы задвижки, муфты и водопроводного хомута, объяснил, для чего используются газоанализатор и страховочный пояс, который дети с интересом примерили. «Больше всего детям понравился газоанализатор, - поделился впечатлениями Денис Сергеевич. - Они его включали, изучали, даже подняли уровень содержания углекислого газа: надышали на датчик, и когда тот запищал, у всех был невероятный восторг».

До конца 2024, объявленного в «РКС-Самара» Годом персонала, образовательные уроки обещали провести все инженеры ЦЭВС-1. Полезно и детям, для которых знания о воде точно не будут лишними, и взрослым, которым для подготовки урока нужно взглянуть на свою работу иначе. 

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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