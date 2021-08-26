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Специалисты «Т Плюс» с помощью видеоэндоскопа обследовали техсостояние турбин в четырех регионах страны

26 августа 2021 16:09
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Данный метод диагностики позволяет выявлять скрытые дефекты турбоагрегатов и заблаговременно заказывать необходимые материалы и планировать ремонтные работы.

С начала 2021 года специалисты лаборатории металлов филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» с помощью современного видеоэндоскопа выполнили обследование технического состояния 10 турбин в четырех регионах страны.

Данный метод диагностики позволяет выявлять скрытые дефекты турбоагрегатов и заблаговременно заказывать необходимые материалы и планировать ремонтные работы.

Самарские дефектоскописты уже выполнили обследование генерирующего оборудования на Тольяттинской ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа, Чебоксарской ТЭЦ-2, Саранской ТЭЦ-2 и Ульяновской ТЭЦ-1. Вся информация, полученная с помощью специального гибкого видеозонда, помещаемого под корпус турбин, направлена инженерам компании для технического анализа.

«Мы стараемся использовать самые современные методы диагностики технического состояния оборудования и тепловых сетей для того, чтобы максимально оперативно и качественно выполнять ремонтные работы. Так, для обследования турбин на ТЭЦ нами применяется бороскопирование с помощью видеоэндоскопа, а для выявления слабых мест в подземных коммуникациях – телеуправляемый робот, который обследует трубы методом магнитографии», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

В 2021 году с помощью видеоэндоскопа планируется также обследовать турбоагрегаты на ТЭЦ ВАЗа и Сакмарской ТЭЦ.

 

Теги: диагностика Т ПЛЮС трубы

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