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Специалисты Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»  провели встречу со старшими по домам в Тольятти
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Специалисты Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»  провели встречу со старшими по домам в Тольятти

4 августа 2025 18:32
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Основными темами стали передача показаний индивидуальных приборов учёта, своевременное получение ежемесячных квитанций, доступность дистанционных каналов связи с энергокомпанией.

Специалисты Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели встречу со старшими по домам в Тольятти. Основными темами стали передача показаний индивидуальных приборов учёта, своевременное получение ежемесячных квитанций, доступность дистанционных каналов связи с энергокомпанией. На прямые расчёты с поставщиком тепла этим летом перешли жители домов, обслуживаемых ООО «УК № 2 ЖКХ», ООО «БОН», ООО УК «Энерджи», ООО УК «ТЛТ» и ООО УК «Восточная». По информации старших по домам, у некоторых из этих организаций возникли вопросы по начислениям за тепловую энергию.

«Сложившаяся ситуация связана с двумя факторами. Во-первых, по некоторым новым клиентам информация о наличии индивидуального прибора учёта не была передана из базы данных управляющих компаний. Для того, чтобы в платёжных документах отразились актуальные данные о потреблении, достаточно воспользоваться онлайн-сервисами для передачи сведений о счётчике.

Во-вторых, часть жителей, в основном преклонного возраста, пока не освоили новые каналы коммуникации. В этом им могут помочь старшие по домам», — рассказал руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов г. Тольятти Александр Пивцаев.

На встрече энергетики напомнили, что Личный кабинет является самым удобным, безопасным и оперативным каналом связи с поставщиком тепла. В частности, уже с 1 числа каждого месяца здесь доступна информация о начислении, в отличие от бумажных квитанций. Это помогает своевременно оплатить коммунальные платежи.

«В моём доме проживает немало пожилых людей. Некоторым приходится напоминать, что до 15 числа важно оплатить ресурсы, а с 15 по 25 число – передать показания счётчиков. Подчас провожу ликбез, объясняю, как правильно читать квитанцию, как формируется начисление за горячую воду и тепло», — поделилась опытом старшая по дому «Советская, 73» Татьяна.

Представители «ЭнергосбыТ Плюс» раздали участникам встречи памятки клиента, в которых размещена вся необходимая информация. Они также напомнили, что по всем интересующим вопросам, связанным с предоставлением коммунальных услуг и оплатой отопления и горячего водоснабжения, горожане могут обратиться к специалистам «ЭнергосбыТ Плюс» в офисах обслуживания, по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32 (с 07:00 до 19:00), а также через раздел «Обратная связь» на официальном сайте компании: https://samara.esplus.ru/feedback/.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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