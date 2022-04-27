Специалисты «РКС-Самара» завершили перекладку части Главного Безымянского коллектора

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Один из самых важных канализационных коллекторов Самары – Главный Безымянский. Через него стоки жителей и предприятий Красноглинского и Кировского районов через весь город перекачиваются на очистные сооружения в Куйбышевский район. Строился этот коллектор в 1960-1970-е годы. Сейчас, спустя более полувека, пришло время обновления.

В марте 2022 года специалисты «РКС-Самара» начали замену старых труб на пр. Юных Пионеров, так как именно там пятидесятилетняя железобетонная труба диаметром 1500 мм разрушилась из-за газовой коррозии. Особая сложность работы с коммуникациями водоотведения – стоки нельзя остановить ни на секунду.

150 метров новых витых полиэтиленовых труб российского производства были уложены специалистами цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» в течение полутора месяцев. Также построены две новые канализационные камеры. В настоящее время работы завершены, производится асфальтировка проезжей части проспекта Юных пионеров.

Главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов рассказал о ходе работ: «Замена аварийного участка коллектора велась в максимально короткие сроки. Наши специалисты провели огромный объём работы. И это при том, что стоки всё время шли без остановки. Сейчас мы с помощью подрядчиков восстанавливаем асфальтобетонное покрытие и благоустраиваем прилегающую территорию. До 29 апреля должны всё успеть».



