Специалисты «РКС-Самара» завершили перекладку части Главного Безымянского коллектора

Я нашел ошибку
Главные новости:
 В командном первенстве Самарская область - на третьем месте, уступив лишь Красноярскому краю и Новосибирску.
На молодежных Дельфийских играх России делегация Самарской области одержала уверенную победу
В этом году в соревнованиях принимают участие 10 команд из Самары, Тольятти, Владивостока, Москвы, Боброва, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова и Череповца.
В СКК "Дворец спорта" стартовали Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка среди юношей до 13 лет"
В Самаре за сутки заболели 50 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Партия направит Георгиевские ленточки вместе с гуманитарной помощью в ЛДНР и на освобождённые территории.
«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» проведут к 9 мая акцию «Георгиевская ленточка» в России и на Донбассе
Доля детей среди заболевших ковидом в текущем году возросла почти до 18%.
Доля детей среди заболевших ковидом в текущем году возросла почти до 18%
Первомай — личный праздник лишь для каждого третьего самарца
Первомай — личный праздник лишь для каждого третьего самарца
Кудрин: инфляция в 2022-м составит 20,7%
Кудрин: инфляция в 2022-м составит 20,7%
Авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила приостановку полетов в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан
Авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила приостановку полетов в Ка захстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.71
-0.65
EUR 76.67
-0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Специалисты «РКС-Самара» завершили перекладку части Главного Безымянского коллектора

27 апреля 2022 10:47
172
Специалисты «РКС-Самара» завершили перекладку части Главного Безымянского коллектора

Один из самых важных канализационных коллекторов Самары – Главный Безымянский. Через него стоки жителей и предприятий Красноглинского и Кировского районов через весь город перекачиваются на очистные сооружения в Куйбышевский район. Строился этот коллектор в 1960-1970-е годы. Сейчас, спустя более полувека, пришло время обновления. 

В марте 2022 года специалисты «РКС-Самара» начали замену старых труб на пр. Юных Пионеров, так как именно там пятидесятилетняя железобетонная труба диаметром 1500 мм разрушилась из-за газовой коррозии. Особая сложность работы с коммуникациями водоотведения – стоки нельзя остановить ни на секунду. 

150 метров новых витых полиэтиленовых труб российского производства были уложены специалистами цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» в течение полутора месяцев. Также построены две новые канализационные камеры. В настоящее время работы завершены, производится асфальтировка проезжей части проспекта Юных пионеров. 

Главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов рассказал о ходе работ: «Замена аварийного участка коллектора велась в максимально короткие сроки. Наши специалисты провели огромный объём работы. И это при том, что стоки всё время шли без остановки. Сейчас мы с помощью подрядчиков восстанавливаем асфальтобетонное покрытие и благоустраиваем прилегающую территорию. До 29 апреля должны всё успеть».


 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты "РКС-Самара" продолжают устанавливать арт-объекты на ул. Подшипниковой
25 апреля 2022, 13:56
Специалисты "РКС-Самара" продолжают устанавливать арт-объекты на ул. Подшипниковой
На этой неделе будут установлены ещё несколько арт-объектов, и состоится торжественное открытие "Аллеи хорошего настроения - 2022"!  ЖКХ
533
Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей. 
22 апреля 2022, 16:08
«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения
Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей.  ЖКХ
1604
Сегодня «Российские коммунальные системы» проведут прямую линию для клиентов
21 апреля 2022, 09:40
Сегодня «Российские коммунальные системы» проведут прямую линию для клиентов
Обращения принимаются от клиентов из Самары, Тольятти, Перми, Петрозаводска, Пензы, Благовещенска, Тамбова, Нижневартовска, Лангепаса, Березников, Димитровграда. ЖКХ
676

  • Консультант плюс
В центре внимания
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
26 апреля 2022  13:25
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
454
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
26 апреля 2022  12:28
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
1121
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
26 апреля 2022  11:56
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
466
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
26 апреля 2022  09:54
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
483
25 апреля состоялось заседание Самарской Губдумы, на котором депутатам был представлен отчет о деятельности Правительства Самарской области за прошедший год.
25 апреля 2022  19:54
Дмитрий Азаров о работе Правительства в 2021 году: «Мы четко действовали в интересах жителей Самарской области»
692
Весь список