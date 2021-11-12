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Специалисты «РКС-Самара» заменили пять водопроводных задвижек за день

12 ноября 2021 10:39
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Специалисты «РКС-Самара» заменили пять водопроводных задвижек за день

Специалисты цеха эксплуатации водопроводных сетей №1 заменили пять водопроводных задвижек 11.11.2021. Это важные элементы водоснабжения – запорная арматура, с помощью которой регулируются потоки воды. 

Во время замены задвижек трубы должны быть пустыми: необходимо отключать водоснабжение, иногда в большом районе. Чтобы свести к минимуму неудобства для жителей, эти работы «РКС-Самара» приурочили к плановому отключению для переврезки водовода подрядчиками в рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Процесс шёл одновременно на нескольких адресах. 

В запланированное время бригады ЦЭВС-1 демонтировали старые и установили новые задвижки: четыре диаметром 300 мм и одну 150 мм. Работы прошли в плановом режиме, сейчас водоснабжение восстановлено. Всего за 9 месяцев 2021 года специалисты «РКС-Самара» заменили 464 задвижки. 

Теги: РКС-Самара

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