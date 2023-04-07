Специалисты "РКС-Самара" в свободное от работы время создают арт-фигуры для Аллеи хорошего настроения

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Аллея хорошего настроения на ул. Подшипниковой вот-вот порадует самарцев новыми арт-объектами. Их уже делают в цехах «РКС-Самара». В свободное от основной работы время творческие сотрудники создают из неликвидных материалов, оставшихся не у дел, интересные композиции.

Украшение участка Подшипниковой от пр. Масленникова до ворот предприятия каждый год вызывает интерес у самарцев: кто-то удивляется, кто-то недоумевает, а кто-то пытается самые интересные фигурки просто увезти с собой, чего делать не рекомендуется. Каждый год тематика арт-фигур разная: аллея была «мундиальной», музыкальной, спортивной, космической...

Какую тему придумали в этом году, пока секрет. Но скоро жители всё увидят сами.