Специалисты «РКС-Самара» устранили технологический отказ на крупном водоводе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Команда воронежских болельщиков победила со счетом 7:5.
На стадионе "Металлург" состоялся товарищеский матч между командами болельщиков "Крыльев" и "Факела"
За призовой фонд конкурса 500 000 рублей боролись 32 участника из 27 городов России.
Самарец Сергей Василенко - лучший водитель троллейбуса в России
Будьте внимательны и осторожны!
13 августа местами в Самарской области ожидается сильный дождь
В «Палатке здоровья» каждый желающий сможет пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога.
На Некрасовском спуске набережной Самары состоится акция по ранней диагностике новообразований кожи
Пользователи жалуются на то, что у них не работает YouTube в домашней сети, но при этом с мобильной все в порядке. Они считают, что во всем виноваты провайдеры, из-за чего разрывают с ними договоры.
Тысячи абонентов разрывают договоры с операторами связи из-за деградации YouTube в России
Оборудование позволяет проводить УЗИ сердца, артерий, вен нижних конечностей, сосудов головы и шеи.
Специалисты Тольяттинской поликлиники №4 проводят исследования на современном ультразвуковом аппарате
Это крупнейшая отраслевая переводческая конференция на территории России и стран СНГ.
В губернии пройдет юбилейный общероссийский международный форум Translation Forum Russia 2024
Эксперты распределились по трем секциям: миграционная политика; охрана труда и государственная служба.
Эксперты «Команды развития» обсудили актуальные вопросы сферы занятости
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.99
1.43
EUR 95.18
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На стадионе "Металлург" состоялся товарищеский матч между командами болельщиков "Крыльев" и "Факела"
Прошел 43-й Фестиваль сотрудников уголовно-исполнительной системы Самарской области
Мероприятия Музея Рязанова 15-18 августа: приглашают самарцев и гостей города
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Специалисты «РКС-Самара» устранили технологический отказ на крупном водоводе

12 августа 2024 12:33
184
Специалисты «РКС-Самара» устранили технологический отказ на крупном водоводе

Напряжённые выходные выдались для ресурсного предприятия и части жителей Ленинского и Железнодорожного районов. Больше суток специалисты «РКС-Самара» устраняли технологический отказ на водоводе диаметром 600 мм на ул. Владимирской. Работы состояли из нескольких этапов и на каждом возникли сложности. Ситуация для предприятия рабочая, но жителям, конечно, пришлось потерпеть.

После сообщения о сильной утечке на ул. Владимирской рядом с ул. Коммунистической 10 августа на место выехала дежурная бригада: они обследовали участок, определили примерное место повреждения и необходимость земляных работ. Как только на место прибыла нужная техника, начали копать. Ремонт осложнялся тем, что котлован всё время заливало поступающей водой, которую нужно было непрерывно откачивать. В это время другие специалисты отключали повреждённый водовод - процесс не быстрый, так как трубу большого диаметра нельзя просто взять и перекрыть, как водопроводный кран. Шла регулировка давления, постепенно выводили из работы насосные станции подкачки (НСП), следили за режимом, чтобы не было гидроудара в сетях.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
09 августа 2024, 18:03
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. ЖКХ
747
Главная сложность заключалась в том, что вышедшее из строя оборудование было произведено иностранной фирмой и быстро найти аналог невозможно.
08 августа 2024, 14:57
Двое суток специалисты «РКС-Самара» устраняли последствия удара молнии в насосную станцию
Главная сложность заключалась в том, что вышедшее из строя оборудование было произведено иностранной фирмой и быстро найти аналог невозможно. ЖКХ
724
В "РКС-Самара" напомнили о том, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы начисления были корректными
07 августа 2024, 11:07
В "РКС-Самара" напомнили о том, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы начисления были корректными
Своевременная и полная оплата - это основа для надёжной и бесперебойной поставки услуги. ЖКХ
471

В центре внимания
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня ВВС России
12 августа 2024  11:28
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня ВВС России
284
День физкультурника в Самаре, как это было: ФОТО
11 августа 2024  13:44
День физкультурника в Самаре, как это было: ФОТО
476
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 12 августа
11 августа 2024  12:10
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 12 августа
541
Вячеслав Федорищев в День строителя обратился к строителям Самарского региона
11 августа 2024  11:40
Вячеслав Федорищев в День строителя обратился к строителям Самарского региона
479
Ремонт больницы №6, обновление парка Победы и стадиона «Заря».
10 августа 2024  16:19
Вячеслав Федорищев принял ряд решений по итогам работы в Советском районе Самары
1464
Весь список