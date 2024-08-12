Специалисты «РКС-Самара» устранили технологический отказ на крупном водоводе

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Напряжённые выходные выдались для ресурсного предприятия и части жителей Ленинского и Железнодорожного районов. Больше суток специалисты «РКС-Самара» устраняли технологический отказ на водоводе диаметром 600 мм на ул. Владимирской. Работы состояли из нескольких этапов и на каждом возникли сложности. Ситуация для предприятия рабочая, но жителям, конечно, пришлось потерпеть.

После сообщения о сильной утечке на ул. Владимирской рядом с ул. Коммунистической 10 августа на место выехала дежурная бригада: они обследовали участок, определили примерное место повреждения и необходимость земляных работ. Как только на место прибыла нужная техника, начали копать. Ремонт осложнялся тем, что котлован всё время заливало поступающей водой, которую нужно было непрерывно откачивать. В это время другие специалисты отключали повреждённый водовод - процесс не быстрый, так как трубу большого диаметра нельзя просто взять и перекрыть, как водопроводный кран. Шла регулировка давления, постепенно выводили из работы насосные станции подкачки (НСП), следили за режимом, чтобы не было гидроудара в сетях.