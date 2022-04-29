Специалисты «РКС-Самара» установили 14 арт-фигур, посвящённых космической тематике

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28 апреля состоялось официальное открытие «Аллеи хорошего настроения – 2022». В этом году все арт-объекты на улице Подшипниковой между пр. Масленникова и ул. Артиллерийской посвящены космической теме. Создатели – сотрудники «РКС-Самара». Они в течение нескольких месяцев, во внерабочее время, придумывали, проектировали, творили. В результате получилась целая аллея космических фигур!

Здесь есть Солнечные системы, несколько самых разных космических кораблей: роскошный аутентичный «Прогресс», планетоход, который будто крадётся по поверхности Луны, милая летающая тарелка и весёлая ракета с Бобром на борту. В одних фигурах авторы выразили восхищение уже состоявшимися космическими победами: полётом первого в мире беспилотника «Буран», запуском первого искусственного спутника в 1957 году, исторической стыковкой советского «Союз-19» и американского «Аполлон» в 1975 году. Создатели других фигур поразмышляли о роли космоса в нашей жизни и будущих достижениях.

На открытии присутствовали сами умельцы, их коллеги, а также представители администраций внутригородских районов Самары. Гостям показали не только «Аллею хорошего настроения», но и познакомили с работой центральной диспетчерской службы, показали обновлённое защитное сооружение цеха эксплуатации водопроводных сетей № 1, которое в 2020 году стало лучшим в конкурсе защитных сооружений гражданской обороны в Самаре.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков сказал: «В этом году получились замечательные фигуры. Но это не главный результат. Главное – то особое состояние, которое рождается во время творчества, во время создания чего-то нового. Мы надеемся, что это воодушевление передастся и жителям, которые будут взаимодействовать с нашими арт-объектами».