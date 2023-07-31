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Специалисты «РКС-Самара» ставят в колодцах устройства для защиты от падения

31 июля 2023 15:46
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Специалисты «РКС-Самара» ставят в колодцах устройства для защиты от падения

Продолжаем защищать: сотрудники «РКС-Самара» устанавливают в колодцах конструкции, которые должны помешать падению внутрь. В прошлом году поставили больше 350 таких устройств, в этом - ещё 198.

Разумеется, сотрудники ресурсной компании регулярно и планово проверяют исправность и целостность колодцев, два раза в год, как того требует закон. Но металлические крышки крадут каждый день, а уследить за каждым люком, поставить часовых к каждому объекту физически не сможет ни одна организация. Поэтому для дополнительной защиты придумываются и внедряются новые способы.

Так, в «РКС-Самара» придумали и сделали жёлтый диск с распорками:  он помещается под крышку, закрепляется в горловине колодца. Если в открытый колодец попадает человек или животное, конструкция не даёт им провалиться в глубину. В первую очередь, устройство монтируют в колодцах на тротуарах в газонах. Также дополнительно начали оснащать устройствами люки на дорогах. В планах - помочь производителям организовать выпуск горловин сразу с защитным устройством в комплекте, чтобы каждый колодец изначально был более безопасным. 

Но все это – полумеры. Пока незаконные скупщики металла продолжают принимать крышки, их буду воровать, а значит, никто из жителей не может чувствовать себя в безопасности.

 

Теги: РКС-Самара

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