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Специалисты «РКС-Самара», совместно с представителями МЧС, провели совещание по вопросу обслуживания и учета пожарных гидрантов.

При любом пожаре одна из первых задач сотрудников МЧС в кратчайшее время подключиться к источнику пожаротушения. Если пожарные гидранты исправны, информация о них корректно отражена в документах, то все происходит быстро, к тушению пожара приступают незамедлительно.

Дважды в год сотрудники «РКС-Самара» проводят сезонные проверки работоспособности пожарных гидрантов. С 15 апреля начинается весенняя проверка совместно с представителями третьего пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

На обслуживании «РКС-Самара» на данный момент находятся 4685 пожарных гидрантов. В ходе проверки будет обновлен адресный перечень, уточнены координаты гидрантов, выявленные неисправности будут устраняться специалистами по графику. Так же будут уточнены местоположение и состояние безхозяйных источников противопожарного водоснабжения, сейчас таких насчитывается более 1000. Вся информация о них будет передана в администрацию города.

Необходимо отметить, что часто из пожарного гидранта нельзя получить воду не из-за его технической неисправности, а из-за ненадлежащего содержания территории: на крышках колодцев складируются материалы, устраиваются парковки, размещаются самовольные постройки, мусорные кучи, перегораживается подъезд шлагбаумами и пр. Чтобы пожарные могли беспрепятственно подключиться к источнику пожаротушения, владельцы земельных участков должны в любое время года обеспечивать надлежащее техническое содержание дорог, проездов и подъездов к колодцам, а жителям города нужно быть внимательнее.

Даже один гидрант, к которому нет доступа, увеличивает риски несчастных случаев и может привести к непоправимой трагедии!

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»