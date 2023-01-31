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Специалисты «РКС-Самара» работают индивидуально над каждым проектом подключения воды в дом

31 января 2023 16:06
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Самарцы получают комфортные условия, с улиц постепенно исчезают архаизмы в виде водоразборных колонок, наледь и грязь рядом с ними.

 «РКС-Самара» продолжают программу «Вода с улицы - в дом». Самарцы получают комфортные условия, с улиц постепенно исчезают архаизмы в виде водоразборных колонок, наледь и грязь рядом с ними.

На некоторых жителей до сих пор действуют старые сказки-страшилки 30-летней давности, когда было невозможно получить разрешение, стоимость выполнения работ была неподъёмной. Сейчас «РКС-Самара» установили чёткие правила работы по программе «Вода с улицы – в дом», провести воду стало под силу всем желающим абонентам. Стоимость подключения зависит от множества факторов: технических условий, наличия уличных коммуникаций, схемы подведения коммуникаций. С каждым абонентом, обратившимся в компанию, ведётся индивидуальная работа. В прошлом году специалисты производственно-коммерческой службы «РКС-Самара» провели 580 персональных консультаций с абонентами, были даны ответы на 138 писем, выдано 307 технических условий на подключение.

Необходимость программы отметили и на региональном уровне: в областном министерстве энергетики и ЖКХ разработали варианты ускоренной реализации проекта. Сюда входит компенсация части расходов льготным группам населения, строительство уличных сетей водоснабжения за счёт бюджетных денег.

В 2022 году  к централизованной системе холодного водоснабжения подключили 138 адресов. Жители этих домов не ориентировались на слухи в интернете или от незнакомцев с устаревшими данными и расценками. Они обратились в «РКС-Самара» и вместе со специалистами нашли оптимальный вариант для своего конкретного случая. Сейчас самое время подать заявление, чтобы летом вода уже была в доме.

Теги: РКС-Самара

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