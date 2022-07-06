Специалисты «РКС-Самара» проводят плановый ремонт пожарных гидрантов

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Специалисты «РКС-Самара» завершили плановую проверку гидрантов. Источники пожаротушения обследуются дважды в год весной и осенью. Вместе с представителями пожарных служб сотрудники предприятия проверяют техническую исправность оборудования, давление воды, общее состояние как самого гидранта, так и территории вокруг. Доступ к колодцам должен быть открыт всегда, их нельзя заставлять автомобилями, постройками, закатывать в асфальт.

Все выявленные недочёты фиксируются и вносятся в график ремонта. Так, из обследованных 4685 гидрантов 192 нуждаются в капитальном ремонте и 40 в замене. Работы уже ведутся, в порядок привели больше половины пожарных кранов в колодцах.