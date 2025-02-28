Специалисты «РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству

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«РКС-Самара» провели для себя и общественности Штаб по благоустройству, на котором подвели рабочие итоги 2024 года. Штабу уже больше 10 лет он проходит каждый четверг в главном офисе предприятия, на Луначарского, 56 в 14.00, сюда может прийти каждый желающий, задать вопрос по неисправным колодцам, уборке наледи, качеству восстановительных работ на асфальте, газоне - всего, что касается именно благоустройства. Практически на все вопросы будет получен моментальный и полный ответ.

А на итоговом заседании специалисты предприятия проанализировали работу прошлого года, сравнили их с предыдущими 10 годами, постарались учесть современные запросы общественности. И как всегда подошли к этому творчески — через статьи Большой Коммунальной Энциклопедии. Каждый термин - обширная тема со своими достижениями и проблемами: ремонт после земляных работ, содержание санитарно-защитных зон вокруг объектов, программы «Вода и удобства в дом», борьба с незаконным сливом ЖБО, с засорами канализации, повышение коммунальной культуры, проект «ЖКХ как искусство»2, обратная связь с жителями. «Наше предприятие оценивают именно по благоустройству, - заметил главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков, - Восстановить не только, как было, а сделать ещё лучше - это приоритет в нашей работе».

В итоговом Штабе также приняли участие представители городской власти и общественности. Председатель Думы г.о. Самары Алексей Дегтев отметил важность работы людей, от которых зависит жизнедеятельность и комфорт большого города. «Просто жить на Волге — мало, — отметил Алексей Дегтев. - Нужен ещё труд сотен специалистов, которые поставляют воду жителям, очищают стоки, оберегая Волгу». Глава Октябрьского района Самары Сергей Радько поблагодарил за активное взаимодействие ресурсного предприятия с муниципалитетом, а также вручил награды от администрации сотрудникам цеха канализации за победу над сложным технологическим отказом на 3 проезде, 50.

Уже в начале 2025 года Штаб прошёл испытания не только своих дел, но и своих обещаний. Тогда жители Кировского и Красноглинского районов убедились, что все заявления об открытости предприятия, желания идти на встречу жителям, вместе решать сложные проблемы — не просто слова, а принцип работы. Президент Союза председателей МКД Самарской области Ольга Языкина и член правления Анастасия Афанасьева отметили необходимость Штаба как удобного инструмента взаимодействия: «Первая наша с вами встреча была эмоциональной, но мы увидели, что вы нас слышите, слушаете, готовы к диалогу и действиям. Мы получили результаты, наши вопросы решаются. И мы поразились, что все ваши сотрудники реально любят свою работу!»

Благодарности и награды получили все, кто в течение года принимал активное участие в решении вопросов благоустройства: и сотрудники, и партнёры-подрядчики. И конечно, его главный секретарь и ведущий - инженер ПТУ Татьяна Ерчева. Традиционное звание «Главный благоустроитель года» получила начальник городских очистных канализационных сооружений Марианна Маркина. Завершили Штаб выставкой разработок «РКС-Самара».

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»