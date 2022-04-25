Специалисты "РКС-Самара" продолжают устанавливать арт-объекты на ул. Подшипниковой

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Аллея хорошего настроения пополняется фигурами с космической скоростью. В компанию к первому спутнику добавили ещё шесть арт-фигур: Ракету, Орбиту, Солнечную систему, Луноход, Фантазию и «Восток». Каждую придумали и изготовили в подразделениях «РКС-Самара». Специалисты трудились над композициями в нерабочее время и собирали фигуры только из неликвидных материалов: отслуживших свой срок металла, пенопласта, пластмассы.

Украшение ул. Подшипниковой на участке от проспекта Масленникова до ул. Артиллерийской уже стало традиционным, каждый год посвящается какой-то теме: спортивной, музыкальной, а теперь космической. Фигуры с каждым разом становятся сложнее и интереснее, некоторые оборудованы подсветкой, их можно трогать, вращать, придумывать интересные композиции для фото с космическим настроением.

На этой неделе будут установлены ещё несколько арт-объектов, и состоится торжественное открытие "Аллеи хорошего настроения - 2022"!