Специалисты «РКС-Самара» прочищали канализационную трубу от строительного мусора

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Ремонт в квартире - не повод портить жизнь другим. Но жители дома 47 по ул. Гастелло посчитали, что свою работу они сделали, жилище преобразили, а дальше хоть трава не расти. И смыли остатки стройматериалов в унитаз.

Итогом такого грубого нарушения правил эксплуатации канализации стал технологический отказ на линии. Цементная и гипсовая крошка, бумага, осколки плитки застряли в трубе водоотведения, преградив воду стокам, которым осталось только подняться по ближайшему колодцу и пойти верхом по улице.

Засор устраняли несколько дней. Специалисты цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» откачивали стоки, непрерывно поступающие по сети, чистили трубу. Удалить строительный мусор с помощью техники не удалось, в колодец пришлось спуститься слесарю и вынимать всё вручную. В общей сложности бригада вытащила из сети около пяти кубометров бытовых и строительных отходов, превратившихся в твёрдую чёрную субстанцию.

Местные жители были очень возмущены тем, что рядом с их домом вдруг разлилось «коммунальное озеро». Чтобы такие неприродные явления не возникали на пути, нужно пользоваться канализацией правильно и не превращать её в приёмник для бытового мусора. А сотрудникам ТСЖ и старшим по домам обязательно нужно напомнить жителям, делающим ремонт, что все отходы после строительных работ выбрасываются только в контейнеры или выносятся на специальные площадки.

Фото: «РКС-Самара»