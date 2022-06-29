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Без ям и траншей: специалисты «РКС-Самара» переложили 2,5 км водопроводных и канализационных труб бестраншейным методом.

«РКС-Самара» проводит замену устаревших водопроводных и канализационных труб. Часть из них перекладывается бестраншейным способом с помощью специализированного оборудования, закупленного в рамках инвестиционной программы ресурсоснабжающего предприятия.

Не все коммуникации можно переложить таким способом, но всегда, когда это возможно, специалисты «РКС-Самара» выбирают именно бестраншейный метод. Он позволяет избежать вскрытия асфальта и масштабных земляных работ, экономит ресурсы и минимизирует неудобства для жителей города. Трубы протаскиваются под землёй через заводные котлованы.

В 2021 году переложили, не делая вскрытий, 8,4 км труб. В первом полугодии 2022 года с помощью бестраншейного оборудования сотрудники «РКС-Самара» заменили 2,5 километра водопроводных и канализационных коммуникаций.

Фото: «РКС-Самара»