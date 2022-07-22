Специалисты «РКС-Самара» переключили воду в центре города незаметно для жителей

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Три девятиэтажки и один десятиэтажный дом на 25 подъездов по пр.Ленина чуть не остались без холодного водоснабжения вечером 20 июля.

Под конец рабочего дня в диспетчерскую «РКС-Самара» поступило сообщение о сильной утечке в сквере им. Фадеева. Дежурная бригада на месте определила, что произошёл технологический отказ на водопроводной линии диаметром 300 мм. Для ремонта нужно было отключить линию, которая снабжала холодной водой несколько многоэтажных домов в Октябрьском районе, в том числе один из самых больших – пр.Ленина,1, а также две насосные станции подкачки.

Специалисты центральной диспетчерской службы и цеха эксплуатации водопроводных сетей приложили все усилия, чтобы избежать большого отключения. Они внимательно изучили схемы и составили план переключения сети, не затрагивая жилые дома. Это возможно сделать при закольцованной системе водоснабжения. Её активно развивают «РКС-Самара»: регулярно устанавливают новую запорную арматуру на сетях, обновляют задвижки, чтобы при плановых и аварийных работах быстро переключать водные потоки незаметно для жителей.

Теперь специалистам предстоит отремонтировать отключённую трубу: найти и устранить повреждение, а затем запустить участок в работу, на месте вскрытия восстановить благоустройство. Благодаря слаженной работе подразделений ресурсоснабжающего предприятия, тысячи жителей Октябрьского района даже не почувствуют, что где-то идут работы на водопроводной линии.

Фото: pxhere