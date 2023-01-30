Специалисты «РКС-Самара» перекладывают канализационную трубу в историческом центре города

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Сотрудники цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» обновляют трубу водоотведения в исторической части города. На ул. Куйбышева на участке от ул. Некрасовской до пл.Революции ведётся перекладка канализационной линии диаметром 315 мм. Прежняя труба выработала свой ресурс, вместо нее укладывается новый участок из полиэтилена длиной 170 метров.

Параллельно специалисты строят сразу восемь колодцев на выпусках из прилегающих домов. В исторической части Самары еще встречаются коммуникации, уложенные не по строительным нормам. Это усложняет эксплуатацию и обслуживание таких участков сети. Новая труба с колодцами повысит надёжность линии, работы по прочистке и промывке сети будут занимать меньше времени.

Перекладка ведётся бестраншейным способом, трубу будут заводить через специальные котлованы. По техническим условиям участка линия пролегает под проезжей частью. На время работ транспорт пустили в объезд по другим полосам. Работы планируется завершить к середине февраля.