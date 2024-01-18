Специалисты «РКС-Самара» обновили канализационные сети в Кировском районе

103

Специалисты «РКС-Самара» обновили канализационную линию в Кировском районе. Керамическая труба около дома 88а по пр. Кирова честно отработала 80 (!) лет и запросилась на покой: переломилась. Сотрудники цеха эксплуатации канализации обследовали участок, определили место повреждения и приступили к замене.

Перекладку сделали бестраншейным методом - новую полиэтиленовую трубу диаметром 160 мм протянули под землёй с помощью специальной установки через заводной котлован. Заменили участок длиной 27 метров. Обновлённая линия позволит снизить нагрузку на участке водоотведения на пр. Кирова и повысить надёжность работы канализационной сети.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»