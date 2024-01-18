Я нашел ошибку
Главные новости:
В приоритетные задачи фонда входит реализация дополнительного механизма организации и обеспечения медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.
«Круг добра» помогает 92 пациентам Самарской области в возрасте  до 19 лет
Очередной период приема показаний продлится с 15 по 25 января 2024 года.
До 25 января «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета тепла от своих клиентов
Протяженностью более 110 км.
В 2023 году по просьбам жителей отремонтированы 13 региональных трасс
Предметы, запрещенные к передаче в учреждениях уголовно-исполнительной системы, были обнаружены у него в ходе досмотра сотрудниками колонии.
Судебные приставы Самары передали на уничтожение 3,5 кг дрожжей, которые мужчина пытался передать другу в колонию в каше быстрого приготовления
Какие симптомы вирусных инфекций сейчас встречаются? Можно ли заразиться одновременно несколькими инфекциями?  Какие меры следует соблюдать даже тем, кто недавно переболел?
Сызранский врач-инфекционист рассказала о профилактике и лечении вирусных инфекций
Отправили керамику на пенсию - дорогу молодым полиэтиленовым.
Специалисты «РКС-Самара» обновили канализационные сети в Кировском районе
В в месяце, где мало рабочих дней, выгоднее продолжить работу, чтобы не потерять по итогу месяца в доходе.
Самарцам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2024 году работникам, получающим оклад и работающим по пятидневной рабочей неделе
В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.
19 января в Самарской области ожидается усиление ветра
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.35
0.7
EUR 96.05
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новая встреча с Дмитрием Санджиевым пройдет в «Новом пространстве» областной библиотеки
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Специалисты «РКС-Самара» обновили канализационные сети в Кировском районе

18 января 2024 15:11
103
Отправили керамику на пенсию - дорогу молодым полиэтиленовым.

Специалисты «РКС-Самара» обновили канализационную линию в Кировском районе. Керамическая труба около дома 88а по пр. Кирова честно отработала 80 (!) лет и запросилась на покой: переломилась. Сотрудники цеха эксплуатации канализации обследовали участок, определили место повреждения и приступили к замене. 

Перекладку сделали бестраншейным методом - новую полиэтиленовую трубу диаметром 160 мм протянули под землёй с помощью специальной установки через заводной котлован. Заменили участок длиной 27 метров. Обновлённая линия позволит снизить нагрузку на участке водоотведения на пр. Кирова и повысить надёжность работы канализационной сети.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жидкие бытовые отходы в Самаре загоняют в жёсткие рамки
17 января 2024, 10:09
Жидкие бытовые отходы в Самаре загоняют в жёсткие рамки
В городе есть только два законных пункта приёма бытовых сточных вод. ЖКХ
347
Сейчас пристальное внимание ресурсной организации направлено на посёлок Толевый в Железнодорожном районе.
15 января 2024, 15:24
В мороз и стужу: за неделю «РКС-Самара» устранили больше 30 повреждений на водопроводных сетях
Сейчас пристальное внимание ресурсной организации направлено на посёлок Толевый в Железнодорожном районе. ЖКХ
681
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
12 января 2024, 15:51
«РКС-Самара» о ремонтно-профилактических работах на неделю
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. ЖКХ
955

В центре внимания
Одну из трасс Самарской области пока не открывают из-за погоды
18 января 2024  14:01
Одну из трасс Самарской области пока не открывают из-за погоды
146
Категорически запрещено: врач-кардиохирург — о рисках зимних купаний в проруби для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов
18 января 2024  13:38
Категорически запрещено: врач-кардиохирург — о рисках зимних купаний в проруби для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов
215
Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19
18 января 2024  11:57
Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19
207
В Самарской области продлено ограничение движения для автобусов, маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог
18 января 2024  10:32
В Самарской области продлено ограничение движения для автобусов, маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог
378
Перечень мест купания.
17 января 2024  18:14
Определены местa проведения купаний в праздник Крещения Господня
494
Весь список