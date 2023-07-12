Специалисты "РКС-Самара" обнаружили опасную врезку на водопроводных сетях

78

Житель частного дома по ул. Тувинской в Кировском районе невольно нарушил закон: подключился к централизованной системе водоотведения без законного оформления в ресурсоснабжающей организации. А началось всё, казалось бы, правильно: мужчина обратился в компанию, которая обслуживает сети рядом с его домом. Там его заверили, что подключиться к центральной канализации легко и больше никуда идти не нужно. Слово «водоканал» в названии компании внушило доверие, а зря - оформить подключение к централизованным сетям имеет законное право только гарантирующая организация - ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара»). Врезку в неком «водоканале» сделали быстро, как говорится, без шума и пыли. Взяли деньги за работу, вот только провели КАНАЛИЗАЦИОННУЮ трубу через... ВОДОПРОВОДНЫЙ колодец, подвергнув опасности заражения огромное число людей. В случае технологического отказа на сетях стоки могли попасть в линию холодного водоснабжения и привести к самым опасным последствиям.

Незаконную врезку обнаружили специалисты «РКС-Самара» во время одной из регулярных проверок частного сектора. Сейчас опасная канализация затампонирована, жителю дома на ул.Тувинской предстоит сделать проект и провести монтаж системы заново: теперь по всем правилам, с оформлением необходимой документации. Нарушитель, хоть и невольный, всё равно должен заплатить штраф за незаконное пользование системой водоотведения. После детального разбора ситуации сотрудники ресурсной компании нашли способ уменьшить размер штрафа с возможностью оплатить его в рассрочку. Позже пострадавший житель может попробовать перевыставить этот штраф тому самому «водоканалу», специалисты которого посоветовали лёгкий, но незаконный путь.

В «РКС-Самара» подчеркивают: самовольные врезки чреваты серьёзными последствиями! Их делают с нарушениями санитарных и строительных норм и правил, они подвергают опасности большое количество людей. Рано или поздно о нелегальном подключении станет известно, проверки сетей идут постоянно. С начала этого года контролёры и сотрудники службы безопасности «РКС-Самара» обнаружили 78 нелегальных врезок.

В случае с ул.Тувинской житель пострадал из-за недобросовестной компании, сотрудники которой торопились получить прибыль и ввели его в заблуждение. Хотя должны были объяснить, что нужно оформить подключение по закону в ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») - гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение в Самаре, согласно Постановлению администрации г.о. Самара №767 от 19.07.2013.