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Специалисты "РКС-Самара" берут первые пробы мягкой волжской воды из новых водоводов

23 января 2025 15:29
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«РКС-Самара» закончили строительство водоводов, которые будут подавать мягкую волжскую воду в Куйбышевский район и часть Волжского.

На НФС-3 из нового водовода взяты первые производственные пробы на качество воды. 

В декабре 2024 года «РКС-Самара» закончили строительство водоводов, которые будут подавать мягкую волжскую воду в Куйбышевский район и часть Волжского. Январь — месяц пуско-наладочных работ, отработки технологического процесса. Все трубы надо промыть, проверить герметичность всех соединений, продезинфицировать (хлорировать). Затем необходимо удостовериться в том, что качество воды соответствует всем требованиям санитарных норм (СанПиН).  

Вчера специалисты блока качества «РКС-Самара» сделали плановый забор проб «старой» жёсткой воды, которая еще подается НФС-3, и в первый раз забрали на анализ «новую» мягкую воду из одного построенного водовода. Результат химического анализа уже есть, всё в норме! Результат бактериологического анализа готовится двое суток. Ждём. На подходе второй водовод и забор проб из второго водовода! С первого раза добиться качества воды на новых водоводах невозможно. Обязательно будет ещё и дообеззараживание, и доработка процесса водоподготовки. Но процесс запуска уже не остановить. Новая вода уже близко. 

Работы по строительству водоводов велись по инвестпрограмме «РКС-Самара», стоимость проекта 2,5 млрд рублей на условиях софинансирования из бюджета ресурсной компании, а также городского, областного и федерального уровня.

 

Фото:   пресс-служба "РКС-Самара"

Теги: РКС-Самара Самара

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