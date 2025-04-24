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Сотрудники «Т Плюс» высадили сеянцы сосны в Тольятти

24 апреля 2025 21:28
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Сотрудники «Т Плюс» высадили сеянцы сосны в Тольятти

Энергетики «Т Плюс» провели экологическую акцию в Тольятти. 200 сотрудников компании высадили свыше 12 тысяч сеянцев сосны в Кунеевском лесу.

Участие в восстановлении соснового бора давно стало традиционным для энергетиков. В этом году мероприятие собрало волонтёров с Тольяттинской ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа, Тольяттинских тепловых сетей, а также руководителей энергокомпании. При поддержке Тольяттинского лесничества энергетики и члены их семей высадили сеянцы на четырёх гектарах леса.

«Наши сотрудники принимают активное участие в различных экологических мероприятиях, будь то уборка мусора, выпуск мальков рыб или восстановление леса. Я с удовольствием присоединился к коллегам, чтобы сообща внести вклад в улучшение экологии в Тольятти», – отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

В общей сложности сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» за 8 лет высадили 110 тысяч сеянцев сосны на 33 гектарах леса в Тольятти.

Теги: Т ПЛЮС

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