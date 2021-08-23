Сотрудники "РКС-Самара"восстановили водоснабжение центральной части города по временной схеме  

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23 августа, в течение рабочего дня, сотрудники "РКС-Самара" провели технологические переключения, в результате которых удалось восстановить водоснабжение центральной части города по временной схеме.

Однако в часы максимального разбора (с 18.00 до 22.00) может наблюдаться пониженное давление холодного водоснабжения.

На месте повреждения водовода аварийно-восстановительные работы продолжаются. При необходимости специалисты "РКС-Самара" будут работать всю ночь для восстановления штатного водоснабжения города Самары.

Фото: пресс-служба "РКС-Самара"