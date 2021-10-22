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Сотрудники «РКС-Самара» в 2021 году подали более 1 200 инициативных заявок по улучшению деятельности предприятия

22 октября 2021 11:53
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Сотрудники «РКС-Самара» в 2021 году подали более 1 200 инициативных заявок по улучшению деятельности предприятия

Рационализаторская деятельность в «РКС-Самара» ведётся очень активно. Ещё пять-десять лет назад в год подавалось несколько десятков рацпредложений. Сейчас же количество инициативных заявок перевалило за тысячу. 

За 9 месяцев 2021 года сотрудники ресурсоснабжающего предприятия подали на рассмотрение комиссии 1 247 предложений. На сегодняшний момент 98 из них внедрены, экономический эффект составил 1,13 млн. рублей. Это уже больше показателей всего 2020 года. 

Благодаря рационализаторскому мышлению совершенствуются технологии, упрощаются ремонты, продлевается срок службы агрегатов и механизмов. За внедрённые рацпредложения сотрудники-инициаторы получают премию в размере 15% от суммы, сэкономленной предприятием благодаря новшеству.

«Наша цель – каждый сотрудник должен не просто приходить на работу, а ежедневно думал над улучшениями. Предприятию необходимы новые идеи, обновление», - сказал главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков. 

Теги: РКС-Самара

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