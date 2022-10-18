Я нашел ошибку
Главные новости:
«АвтоВАЗ» продолжит обслуживать снятую с производства Lada Xray
«АвтоВАЗ» продолжит обслуживать снятую с производства Lada Xray
Мобилизация пока не привела к падению цен на вторичке
Мобилизация пока не привела к падению цен на вторичке
В Самарском метрополитене появился необычный поезд
В Самарском метрополитене появился необычный поезд
Zara может вернуться в Россию
Zara может вернуться в Россию
В Красноярском районе водитель без прав врезался в грузовик и погиб
В Красноярском районе водитель без прав врезался в грузовик и погиб
Уникальный проект «Жёны Героев» в течение месяца будет экспонироваться в Жигулёвске
Уникальный проект «Жёны Героев» в течение месяца будет экспонироваться в Жигулёвске
Российский рынок парфюмерии вырос на 16%
Российский рынок парфюмерии вырос на 16%
Сотрудники «РКС-Самара» отправили «на работу» в реку мальков толстолобика
Сотрудники «РКС-Самара» отправили «на работу» в реку мальков толстолобика
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.76
-1.3
EUR 60.56
-1.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Сотрудники «РКС-Самара» отправили «на работу» в реку мальков толстолобика

18 октября 2022 10:56
98
Сотрудники «РКС-Самара» отправили «на работу» в реку мальков толстолобика

Природные ресурсы и их восстановление - предмет постоянной заботы для специалистов «РКС-Самара». Компания ответственно и бережно относится к запасам региона, поэтому забор и возврат очищенной воды проводит по всем требованиям природоохранного законодательства.

В октябре сотрудники ресурсоснабжающего предприятия выпустили в Саратовское водохранилище рыбных мальков толстолобика. Эта рыба обладает ценными пищевыми свойствами, а до вылова приносит пользу своему водоёму: работает природным фильтром в воде, очищает её от последствий цветения, питаясь водными растениями и водорослями.

На этот раз «на работу» в реку отправились 226 тысяч мальков. Весь процесс выпуска проходил в присутствии комиссии Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сейчас длина сетей водоснабжения – более 1700 километров, а водоотведения – 1308 километров. Каждый день город забирает 500 тысяч кубометров воды.
14 октября 2022, 14:34
Праздник для всего города: 136 лет назад был запущен самарский водопровод
Сейчас длина сетей водоснабжения – более 1700 километров, а водоотведения – 1308 километров. Каждый день город забирает 500 тысяч кубометров воды. ЖКХ
599
Абоненты «Водных технологий» могут обращаться через Виртуальную приёмную «РКС-Самара»
10 октября 2022, 13:48
Абоненты «Водных технологий» могут обращаться через Виртуальную приёмную «РКС-Самара»
Специалисты «РКС-Самара» рекомендуют своим абонентам переходить на электронный формат делового общения: это удобно и быстро. ЖКХ
791
Водовод в посёлке Кировского района готов более чем на 70%
06 октября 2022, 12:58
Водовод в посёлке Кировского района Самары готов более чем на 70%
Специалисты проложили уже 3000 метров под землёй, осталось ещё 800 м. ЖКХ
890

В центре внимания
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»
18 октября 2022  09:52
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»
119
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
17 октября 2022  11:21
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
338
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
16 октября 2022  11:55
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
621
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли
16 октября 2022  10:47
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли
634
14 октября в Самаре на год раньше срока открыли двухуровневую автомобильную развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.
14 октября 2022  20:14
Важно для всех: водители, врачи, общественники, бизнесмены  рассказали, что для них значит новая развязка на Ново-Садовой
1296
Весь список