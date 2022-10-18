Сотрудники «РКС-Самара» отправили «на работу» в реку мальков толстолобика

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Природные ресурсы и их восстановление - предмет постоянной заботы для специалистов «РКС-Самара». Компания ответственно и бережно относится к запасам региона, поэтому забор и возврат очищенной воды проводит по всем требованиям природоохранного законодательства.

В октябре сотрудники ресурсоснабжающего предприятия выпустили в Саратовское водохранилище рыбных мальков толстолобика. Эта рыба обладает ценными пищевыми свойствами, а до вылова приносит пользу своему водоёму: работает природным фильтром в воде, очищает её от последствий цветения, питаясь водными растениями и водорослями.

На этот раз «на работу» в реку отправились 226 тысяч мальков. Весь процесс выпуска проходил в присутствии комиссии Средневолжского территориального управления Росрыболовства.