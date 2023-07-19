Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» получили награды от Ленинского района Самары

145

Пять специалистов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» отмечены благодарственными письмами Главы Ленинского внутригородского района областной столицы Елены Бондаренко. Чествование ведущих работников энергокомпании приурочено к 90-летию со дня основания района.

Благодарственные письма получили представители тепловой инспекции, отдела продаж энергии юридическим лицам и управления персоналом. Все они отмечены за многолетний добросовестный и плодотворный труд на благо города.

«Каждый сотрудник энергокомпании вносит свой вклад в обеспечение бесперебойного теплоснабжения жителей и организаций региона. Очень приятно, что ежедневный труд энергетиков получает высокую оценку со стороны наших клиентов, давая нам стимул для дальнейшего развития и повышения качества услуг», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Отметим, что на днях наградами главы г.о. Самара и администрации Ленинского внутригородского района областной столицы были отмечены девять сотрудников регионального филиала «Т Плюс».