Сотрудник Самарского филиала «Т Плюс» стала лауреатом общественной премии «Компетентная лаборатория»

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Начальник Центральной химической лаборатории (ЦХЛ) Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Оксана Карпушкина стала лауреатом конкурса общественной премии «Компетентная лаборатория». Представители экспертного сообщества отметили высокие достижения Оксаны Владимировны в лабораторной деятельности. Награждение прошло в рамках IV-й Международной конференции «Аккредитация. Компетентность – 2023».

Оксана Владимировна Карпушкина руководит Центральной химической лабораторией энергокомпании с 2008 года. В ее подчинении трудятся шесть высококвалифицированных инженеров, с чьей помощью ЦХЛ выполняет весь спектр испытаний, предусмотренный на энергетических производствах. В частности, специалисты Центральной химической лабораторией контролируют качество природного газа, трансформаторного и турбинного масел, реагентов, питьевой, технологической и сточной воды, а также отложений с поверхностей оборудования на объектах «Т Плюс» в Самарской области. На основе заключений ЦХЛ техническое руководство компании принимает решения о дальнейших режимах работы агрегатов, планирует проведение их ремонтов или замены узлов.

«Трудно переоценить важность вклада химиков в обеспечение надежной работы теплоэнергетического и вспомогательного оборудования ТЭЦ и ГРЭС, и, как следствие, в создание уюта и комфорта в домах горожан. Максимально эффективно выполнять свою работу нам помогает вовлеченность коллектива в жизнь родного предприятия», - отметила Оксана Карпушкина.

Международная конференция «Аккредитация. Компетентность» является заметным событием профессионального сообщества, которое объединяет представителей производственных отраслей России, членов международных комитетов, ведущих экспертов в области лабораторной деятельности, метрологии, сертификации, провайдеров межлабораторных сравнительных испытаний, производителей оборудования, инструментов и реактивов.