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Сотрудник Самарского филиала «Т Плюс» стала лауреатом общественной премии «Компетентная лаборатория»

5 июля 2023 09:38
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Сотрудник Самарского филиала «Т Плюс» стала лауреатом общественной премии «Компетентная лаборатория»

Начальник Центральной химической лаборатории (ЦХЛ) Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Оксана Карпушкина стала лауреатом конкурса общественной премии «Компетентная лаборатория». Представители экспертного сообщества отметили высокие достижения Оксаны Владимировны в лабораторной деятельности. Награждение прошло в рамках IV-й Международной конференции «Аккредитация. Компетентность – 2023».

Оксана Владимировна Карпушкина руководит Центральной химической лабораторией энергокомпании с 2008 года. В ее подчинении трудятся шесть высококвалифицированных инженеров, с чьей помощью ЦХЛ выполняет весь спектр испытаний, предусмотренный на энергетических производствах. В частности, специалисты Центральной химической лабораторией контролируют качество природного газа, трансформаторного и турбинного масел, реагентов, питьевой, технологической и сточной воды, а также отложений с поверхностей оборудования на объектах «Т Плюс» в Самарской области. На основе заключений ЦХЛ техническое руководство компании принимает решения о дальнейших режимах работы агрегатов, планирует проведение их ремонтов или замены узлов.

«Трудно переоценить важность вклада химиков в обеспечение надежной работы теплоэнергетического и вспомогательного оборудования ТЭЦ и ГРЭС, и, как следствие, в создание уюта и комфорта в домах горожан. Максимально эффективно выполнять свою работу нам помогает вовлеченность коллектива в жизнь родного предприятия», - отметила Оксана Карпушкина.

Международная конференция «Аккредитация. Компетентность» является заметным событием профессионального сообщества, которое объединяет представителей производственных отраслей России, членов международных комитетов, ведущих экспертов в области лабораторной деятельности, метрологии, сертификации, провайдеров межлабораторных сравнительных испытаний, производителей оборудования, инструментов и реактивов.

 

 

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