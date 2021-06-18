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Самовольные врезки: специалисты «РКС-Самара» проверяют частный сектор Октябрьского района

18 июня 2021 14:10
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Самовольные врезки: специалисты «РКС-Самара» проверяют частный сектор Октябрьского района

15 домовладений в частном секторе Октябрьского района города Самары были подключены к центральным сетям водоснабжения и/или водоотведения незаконно. И это не окончательные цифры. Рабочая группа «РКС-Самара», состоящая из специалистов сбытового подразделения, технических служб и сотрудников безопасности, продолжает проверку. 

В первую очередь они обследуют подключения к водопроводным и канализационным линиям от ул. Лейтенанта Шмидта до Загородного парка. Помимо принудительного отключения от ресурсов самовольщиков ждут начисления по сечению трубы в круглосуточном режиме (а это – десятки или даже сотни тысяч рублей), а также судебные разбирательства и широкая огласка. 

Проверки частного сектора на предмет незаконных врезок проводятся регулярно. Зачастую о том, что происходит воровство воды или незаконный слив в общую канализацию, сообщают бдительные соседи. Ведь они добросовестно оплачивают ресурсы и не хотят жить рядом с ворами! 

 «РКС-Самара» будут наводить порядок в системе учёта водоснабжения и водоотведения и выявлять самовольщиков до тех пор, пока в Самаре не останется ни одного незаконного подключения! 

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара самовольные врезки

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