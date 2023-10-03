Самарцы, засоряющие канализацию, получили деревянный туалет

208

Бригады цеха эксплуатации канализации каждый месяц устраняют 300 с лишним засоров в городе, где десятки тысяч домов. Отказ на линии водоотведения - ситуация редкая, но есть адреса, которые приходится посещать регулярно и часто. Например, дом 35а по ул. Гастелло, куда специалисты «РКС-Самара» выезжают как по расписанию, дважды в месяц, а всего в текущем году побывали 15 раз. Это очень неудобный дом для всех: там некомфортно жить, а привычные блага в виде воды и канализации часто отключаются.

В конце сентября сотрудники цеха канализации прихватили с собой деревянный туалет на ул. Гастелло, чтобы напомнить местным о том, ЧТО бывает, когда центральной канализации нет. Для жителей и прохожих подготовили правила пользования системой водоотведения, для наглядности - достали ловушки, установленные на канализационных выпусках за пару дней до приезда. Попался стандартный набор: тряпки, влажные салфетки, средства гигиены. Видимо, жители любят чистоту, но в пределах своей квартиры. А ведь все смытые салфетки и прочие нерастворимые материалы обязательно застрянут в трубе, вызвав засор и излив стоков на поверхность.

К сожалению, мало кто из жителей вышел посмотреть и оценить свои заслуги, а те редкие прохожие, с которыми всё же удалось побеседовать, отвечали привычное «Это не мы, это соседи».

Всем таким «соседям» ресурсная компания напоминает: каждый раз, выбрасывая салфетку в унитаз, помните, что когда канализация засорится, дискомфорт будет испытывать весь дом.