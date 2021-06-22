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Самарцы могут заплатить за воду без банковских комиссий

22 июня 2021 13:26
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Самарцы могут заплатить за воду без банковских комиссий

«РКС-Самара» предоставляет своим абонентам несколько способов оплаты водоснабжения и водоотведения без банковских комиссий. 

Без комиссии услуги ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») можно оплатить через личный кабинет на сайте «РКС-Самара» samcomsys.ru, Газпромбанк, Почта Банк, Почту России и др. 

Обращаем внимание жителей Самары, что с 1 июля 2021 года при оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения через любые сервисы Сбербанка будет взиматься комиссия согласно тарифам банка. 

Личный кабинет на сайте samcomsys.ru – самый удобный способ расчёта с ресурсоснабжающим предприятием. Здесь можно посмотреть историю показаний и платежей, передать показания приборов учёта водоснабжения и оплатить квитанции, не выходя из дома. При оплате через личный кабинет на сайте «РКС-Самара» комиссия не взимается. 

 

Теги: водоснабжение РКС-Самара

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