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Самарцев предупредили об отключениях воды на неделю с 23 июня

23 июня 2025 10:54
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Самарцев предупредили об отключениях воды на неделю с 23 июня

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, сообщают адреса возможных отключений заранее и просят сделать запас воды.

24 июня будет отключена водопроводная линия для демонтажа и монтажа запорной арматуры  диаметром 300 мм на ул. Белорусской. Для этого с 10:00 до 18:30 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Белорусская, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34А, 38, 40, 42, 44, 44А.

Также 24 июня заменят пожарный гидрант на ул. Клинической. Холодное водоснабжение будет отключено с 10:00 до 16:00 по адресам: ул. Клиническая, 154, 154В, 154Б, 154А; ул. Дачная, 135, 137; ул. Тухачевского, 53; ул. Лунная, 3А, 3 к А, 3 к Б.

Ещё 24 июня планируется замена задвижки на линии диаметром 300 мм на пр. Карла Маркса. В связи с этим будет отключено холодное водоснабжение с 10:00 до 20:00 по адресам: ул. Киевская, 10, 10А; пр. Карла Маркса, 122, 124; НСП 65.

Адрес установки бойлера: пр. Карла Маркса, 122.

25 июня заменят задвижки диаметром на линии 300 мм на ул. Гагарина. ХВС будет отключено с 10:00 до 20:00 по адресам: пр. Карла Маркса, 134, 161; ул. Гагарина, 3, 5, 7, 7А, 7Б, 9А; ул. Пролетарская, 169А, 171.

Адрес установки бойлера: ул. Гагарина, 5.

Также 25 июня в связи с переврезкой абонентов на новую линию диаметром 300 мм будет отключено холодное водоснабжение с 09:00 до 19:00 по адресам: ул. Революционная, 88, 115; ул. Гагарина, 36; ул. Артемовская, 6.

26 июня планируют заменить задвижки на линии диаметром 300 мм на ст. Безымянка. В связи с этим будет отключено холодное водоснабжение с 10:00 до 21:00 по адресам: ст. Безымянка, 1, 2, 3, 5, 8, 9.

Адрес установки бойлера: ст. Безымянка, 1.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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