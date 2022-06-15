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Самарцев информируют, кто имеет право на субсидию по оплате ЖКХ

15 июня 2022 11:52
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Самарцев информируют, кто имеет право на субсидию по оплате ЖКХ

Претендовать на получение ежемесячной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют право собственники (наниматели) жилого помещения с низким доходом (т.е. в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляют более 22 процентов от совокупного дохода семьи).

Размер субсидии рассчитывается индивидуально и зависит от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, состава семьи, расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, совокупного дохода семьи и прочее.

В Самарской области данную субсидию получают (по состоянию на 01.06.2022 года) 25 тыс. семей. Средний размер субсидии составляет около 2 тыс.руб. на семью.

Калькулятор предварительного самостоятельного расчета гражданами положенной им субсидии размещен на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области -suprema63.ru.

Для оформления субсидии необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Консультацию можно получить по телефонам «горячих линий» управлений соцзащиты, которые размещены на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области (http://minsocdem.samregion.ru).

Теги: Акценты

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