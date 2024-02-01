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Самарцам разъяснили ситуацию с газовыми квитанциями

1 февраля 2024 13:51
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Самарцам разъяснили ситуацию с газовыми квитанциями

В соцсетях появились сообщения от некоторых жителей многоквартирных домов, впервые получивших от СВГК «непонятную» квитанцию для оплаты в размере 1 рубль.

Разъясняем: с 1 января 2024 года оказывать услуги по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВД(К)ГО) могут только газораспределительные организации (ГРО), к сетям которых непосредственно подключены жилые дома. К числу таких ГРО, в частности, относится СВГК.  Договоры на обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, заключенные не с газораспределительными организациями, с 1 января 2024 года не действуют. Отсутствие договора с ГРО на обслуживание внутридомового газового оборудования является основанием для приостановки подачи газа.

Чтобы избавить потребителей газа от затрат времени на визит в офис СВГК для заключения письменного договора на обслуживание оборудования, Средневолжская газовая компания разослала абонентам, подключенным к ее сетям, квитанцию-оферту на 1 рубль. Оплата такой квитанции потребителем будет означать согласие абонента на то, что договор облуживания внутридомового или внутриквартирного газового оборудования заключен. Это избавит от необходимости визита в офис СВГК и заключения бумажного договора. В последующие периоды стоимость услуг в квитанциях будет указана в соответствии с расценками на эти услуги, утвержденными СВГК на основании Методики Минстроя России, исходя из месячной платы в размере 1/12 годовой стоимости услуг.

Пресс-служба СВГК

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