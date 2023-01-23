Самарцам рассказывают про полезный лайфхак для приборов учёта

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Большинство абонентов «РКС-Самара» уже привыкли пользоваться приборами учёта и знают правила их эксплуатации. Тем не менее, каждый год контролеры ресурсоснабжающей компании сталкиваются с нарушениями, в результате которых абоненты вынуждены выплачивать огромные суммы. В первую очередь речь идёт о срывах пломб на приборах учёта и обводных линиях. Количество таких случаев в начале этого, 2023 года, значительно увеличилось.

За весь прошлый год было выявлено 20 фактов подобного несанкционированного вмешательства в работу водомерного узла, а за 10 рабочих дней января – уже пять случаев, в результате которых абоненты-нарушители должны выплатить предприятию более 200 тысяч рублей.

Дело в том, что в случае выявления срывов пломб и других вмешательств в работу водомерного узла законодательство обязывает ресурсоснабжающую компанию взымать с нарушителя плату за воду из расчёта пропускной способности трубы в круглосуточном режиме. Тем, кто хочет сэкономить и вмешивается в работу приборов умышленно, а потом рассказывают сказки «про случайно», приходится в тройном размере расплачиваться за свои «изобретательства». Некоторые счета доходят до миллиона рублей. Выставление таких сумм радости предприятию это не доставляет, т.к. каждый раз приходится выслушивать одни и те же оправдания и просьбы «что-то придумать и как-то решить». Но в данном случае предприятие выполняет возложенные на него законом обязанности и действует строго в рамках инструкций и регламентов.

Чтобы не было проблем со срывом пломб надо выполнять несколько несложных правил. Внимание, лайфхак!

Назначить приказом ответственного за проверку сохранности пломбы. Установить график проверки сохранности пломбы. Вести журнал записи проверки сохранности пломбы.

Всё это может в дальнейшем подтвердить сохранность пломбы в определенный период времени.

Рекомендуется сделать специальную защиту (короб) над местом установки пломбы. В случае обнаружения срыва пломбы или других проблем в приборе учёта немедленно сообщить в «РКС-Самара» способом, который в дальнейшем можно проверить: по электронной почте, через личный кабинет или виртуальную приёмную и т.д. с обязательным указанием контактного лица и адреса, где установлен водомер.

Помните, что ответственность за сохранность прибора учёта законодателем возложена на абонента!