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Самарцам напоминают: середина месяца — время для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения

13 марта 2025 10:15
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Самарцам напоминают: середина месяца — время для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения

Каждый месяц ресурсоснабжающее предприятие ждёт от своих абонентов оплату потреблённых услуг водоснабжения и водоотведения и показания приборов учёта. На эти средства производятся ремонты труб, колодцев, других объектов системы водоснабжения и водоотведения. Именно поэтому так важна своевременная и полная оплата квитанций от «РКС-Самара». Март завершает I квартал года, поэтому тем, кто забыл произвести оплату в январе и феврале, необходимо это сделать в полном объёме до конца месяца.

Не менее важно каждый месяц передавать показания приборов учёта. Это помогает делать точные начисления за тот объём ресурса, который потребил абонент. Если не передавать показания, то по действующему законодательству начисления будут производится по нормативу с увеличивающим коэффициентом.

 

Оплатить без комиссии услуги водоснабжения и водоотведения можно:

- через личный кабинет на сайте компании samcomsys.ru

- в центрах обслуживания клиентов по адресам: пр. Металлургов, 56 и ул. Луначарского, 56 через банкоматы с возможностью оплаты наличным и безналичным расчетом

- ФГУП «Почта России»

- ф-л банка Газпромбанк (АО) «Поволжский» г. Самара

- ООО «Земский Банк»

- ПАО «ВТБ»

- ПАО «Почта Банк»

Передать показания приборов потребления воды можно:

- через личный кабинет или без регистрации на сайте samcomsys.ru с 7 по 23 число

- через мобильное приложение «РКС-Самара» с 7 по 23 число

- через мобильное приложение АО Почта Банк с 7 по 20 число

- через голосового робота по тел. 207-25-40

- через чат-бот Елена СКС в мессенджере Телеграм: https://t.me/rks_samara_bot

 

«РКС-Самара» благодарят всех надёжных и добросовестных абонентов.

Теги: Акценты РКС-Самара

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