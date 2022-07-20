Самарскую ГРЭС посетили представители электрометаллургической отрасли 

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Компания «Т Плюс» познакомила с работой старейшей электростанции Поволжья - Самарской ГРЭС представителей электрометаллургии. Экскурсия для руководителей и специалистов компании «Эл 6» началась c осмотра муралов на бетонном ограждении электростанции и арт-проекта «Общее решение», появившемся в рамках фестиваля «ВолгаФест» в 2021 году.

Гости посетили основные цеха Самарской ГРЭС, которые отвечают за производство тепловой и электрической энергии, погрузились в историю станции: познакомились с уникальным мраморным щитом управления, созданный еще до изобретения пластмассы. Экскурсанты увидели и современные технологии - систему очистки волжской воды с использованием нанотехнологических материалов.

Компания «Т Плюс» регулярно проводит экскурсии на электростанции. В рамках программы «Открытый турникет» с начала года энергетики рассказали о специфике работы ТЭЦ и ГРЭС как выпускникам школ и студентам, так и представителям других производственных отраслей региона и страны. Также руководители и технические специалисты энергокомпании периодически проводят тематические лекции и мастер-классы для студентов, энергетики участвуют в квизах и других проектах, популяризирующих профессию.

Фото: пресс-служба «Т Плюс»