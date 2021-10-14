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Самарскому водопроводу - 135 лет!

14 октября 2021 12:26
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Самарскому водопроводу - 135 лет!

В 2021 году исполняется 135 лет с момента, когда в Самаре появился водопровод. 

Вопрос о централизованном водоснабжении поднимался в городских документах с 1857 года, а первый камень при строительстве Городской водопроводной станции заложен спустя 28 лет, в августе 1885 года. 

14 октября 1886 года состоялся большой праздник для всех жителей города – торжественное открытие водопровода на пересечении улиц Панской (Ленинградской) и Казанской (А.Толстого). На тот момент протяжённость сетей водоснабжения была 27,5 километра. Это событие кардинально изменило облик Самары – из пыльного, смрадного городка она стала превращаться в цивилизованный город с парками, скверами, фонтанами, благоустроенными улицами.

Сейчас длина сетей водоснабжения – более 1600 километров, а водоотведения – 1260 километров. Работают четыре насосно-фильтровальные станции: три добывают воду из Волги, ещё одна – из подземных источников. Сотни специалистов очищают и обрабатывают воду, чтобы в дома самарцев она пришла чистой и питьевой. Больше 180 станций подкачки работают по всему городу, чтобы вода поступила во все дома, поднялась на самые высокие этажи. 

Бесперебойное и качественное водоснабжение города – главная задача компании «РКС-Самара». Для нас важно сохранять и рассказывать историю самарского водопровода, развивать отрасль для настоящего и будущего, гордиться людьми, которые внесли большой вклад в водоснабжение Самары. Пять лет назад компания открыла Аллею славы самарского водопровода, где были увековечены имена тех, благодаря кому в городе появилась и есть вода. 

В честь 135-летия самарского водопровода компания «РКС-Самара» приготовила сюрпризы жителям города. В этот день в центре обслуживания клиентов на ул. Луначарского, 56 посетителей ждала викторина с вопросами о водоснабжении города. Ответившие на вопросы получали подарки. 

Тех, кто появился на свет 14 октября 2021 года, также ждёт подарок – очиститель воздуха. Представителям новорождённых нужно со свидетельством о рождении обратиться в рабочее время в отдел по связям с общественностью по тел. 338-05-98 или электронной почте pr@samcomsys.ru  

Теги: РКС-Самара

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