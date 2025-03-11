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Самарский регоператор не хочет снижать тариф на вывоз мусора

11 марта 2025 12:54
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Самарский регоператор не хочет снижать тариф на вывоз мусора

В Москве начался суд между федеральным антимонопольным агентством и самарским регоператором по вывозу мусора. АО «Экология» обратилось в столичный арбитраж с требованием признать незаконным предписание ФАС от 25 декабря 2024 года.

В предписании, из-за которого начался суд, говорится, что комиссия ФАС выявила нарушения, допущенные самарским департаментом ценового и тарифного регулирования при установлении предельного тарифа на услуги АО «Экология» на 2024 год.

Дело в том, что в августе 2024-го ФАС выдало самарскому департаменту предписание о необходимости пересмотреть тариф на услуги регоператора, которым тогда было ООО «ЭкоСтройРесурс». И департамент исполнил требование, снизив тариф с 622 до 552,65 рублей за кубометр.

А когда на смену «ЭкоСтройРесурсу» в качестве регоператора пришла «Экология», то компании, согласно закону, установили такой же единый предельный тариф, какой действовал при прошлом регоператоре. Но составил этот тариф снова 622 рубля за кубометр:

«Департамент отметил, что тариф для АО „Экология“ установили с учетом освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость. Таким образом, при расчете тарифа АО „Экология“ в состав НВВ включены расходы с НДС».

Увидев в этом нарушение, антимонопольная служба предписала отменить решение об установлении такого тарифа. А мусорный оператор, в свою очередь, потребовал от суда отменить это предписание.

«Мусорная революция» в Самарской области произошла во второй половине 2024 года. От услуг «ЭкоСтройРесурса» решили отказаться летом. А нового регоператора нашли осенью. Сейчас услуги по вывозу ТКО оказывает «Экология», пишет 63.ру.

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